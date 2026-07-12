Le notizie di oggi, domenica 12 luglio 2026, di calciomercato in Serie A. Zaniolo e l’Udinese futuro lontano? Tomori piace in Premier

Giunti quasi a metà luglio, si entra sempre di più nel vivo del calciomercato. Fino al 1 di settembre c’è tempo per tutte le squadre di Serie A di mettere a segno il colpo giusto. Non solo in entrata ma anche in uscita. Ecco quindi le notizie di oggi, domenica 12 luglio, di calciomercato in Serie A. Problemi in casa Udinese con Nicolò Zaniolo. Il numero 10 dei friulani ha fatto molto bene lo scorso anno e c’erano anche delle squadre su di lui. Però, si era trovato l’accordo verbale per rimanere all’Udinese, con lo stipendio quasi raddoppiato. Ma nonostante l’accordo verbale, quello scritto e definitivo non è stato firmato e Zaniolo si è infastidito. La situazione secondo lui è stata mal gestita, tanto da non allenarsi con i compagni in questi primi giorni di ripresa. Il giocatore ha presentato un certificato medico. Juventus e Lazio osservano interessate la situazione.

Tomori piace in Premier League

Il ciclo di Fikayo Tomori al Milan è finito. Il giocatore è sul mercato e non fa parte del nuovo progetto targato Ruben Amorim. Su di lui è piombato l’interesse del Newcastle. Ma occhio anche al Coventry City, neopromosso e allenato dal suo ex allenatore Lampard. Situazione in sviluppo ma Tomori può tornare in Premier League.

Napoli: no allo scambio

Juventus che ha proposto al Napoli di Allegri uno scambio: Gatti-Lobotka. I partenopei hanno declinato l’offerta, non intenzionati al difensore italiano e a perdere il loro regista.

Trincao verso l’Arabia

Francisco Trincao il prossimo anno non sarà un giocatore dello Sporting Lisbona. Milan su di lui e pronto a chiudere, ma è arrivata un’offerta impareggiabile dall’Arabia. Si tratta dell’Al-Ahli, che ha offerto ben 45 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Inoltre i rossoneri hanno già speso tanto per Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain.

Traoré torna in Italia

Hamed Junior Traoré torna in Italia. Il trequartista che ha giocato con le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli sarà un nuovo giocatore del Genoa. L’ultima stagione l’ha giocata al Marsiglia, giocando 20 partite con 3 gol e 3 assist. Qualche problema fisico di troppo e anche per questo arriva in prestito con diritto di riscatto. De Rossi ha un nuovo giocatore da affiancare, dopo aver perso Ekhator, a Baldanzi, Vitinha e Junior Messias.