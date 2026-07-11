Il classe 2009 arriva dalle giovanili del Sorrento e si candida per un posto tra Under 18 e Primavera si attende l’ufficialità

È notizia dell’ultima ora la chiusura della trattativa tra Torino e Sorrento per il giovanissimo Nicola Russo. A comunicare l’esito positivo dell’operazione è stata l’agenzia del calciatore, la Epicsports e il suo agente Francesco Facchinetti.

Nicola Russo è un attaccante classe 2009, duttile e capace di attaccare molto bene la profondità. Il calciatore è reduce da un’ottima stagione con l’Under 17 del Sorrento nel quale ha conquistato il premio di miglior giocatore, segnano 25 gol e mettendo a referto ben 14 assist.