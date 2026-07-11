Con l’avanzare del mercato il Torino ha la necessità di trovare in fretta nuovi difensori in vista della prossima stagione

Petrachi, nella conferenza stampa per la presentazione di Abate, ha fatto il punto sul mercato, sottolineando la necessità di trovare in fretta due nuovi difensori centrali. Al momento infatti in rosa sono presenti solamente Coco e Ismajli, oltre ai giovani che verranno valutati in ritiro da Abate. L’allenatore inoltre, avrebbe fatto delle richieste precise per la difesa, come sottolineato da Petrachi: “Ignazio mi ha dato un’indicazione in cui servono difensori di un certo tipo. Coco e Ismajli sono due marcatori, bravi sull’uomo e nell’aggredire, meno propensi al gioco da dietro, quindi l’idea è portare elementi che sappiano fare entrambe le cose“.

Nelson rimane una pista concreta

Ben Nelson, centrale classe 2004 del Leicester al momento è una pista seguita con attenzione dal Torino, che nei giorni scorsi ha anche presentato un’offerta per il difensore. Il Leicester ha respinto l’offerta, con alcuni media inglesi che parlano di una richiesta tra gli 8 e i 10 milioni. Il Leicester però deve fare i conti anche con Nelson, che ha comunicato al club di non voler rinnovare il contratto, in scadenza nel 2027, con il club inglese che si trova costretto a vendere per evitare di perderlo a zero.

Nelson ha già dato il suo benestare all’operazione e vuole il Torino, con i granata che nei prossimi giorni potrebbero ritornare all’assalto del centrale. Da non sottovalutare tuttavia la concorrenza, in particolare quella del Borussia Mönchengladbach, che segue con attenzione il centrale inglese.

Giorgini e Comuzzo sullo sfondo

Il Torino valuta anche altre alternative, in particolare Andrea Giorgini, difensore classe 2002 della Juve Stabia. Il ragazzo conosce già Abate e il suo modo di giocare, in quanto è stato allenato dall’allenatore granata nella passata stagione. Nelle ultime ore invece è circolato il nome di Pietro Comuzzo per la difesa. Il centrale, di proprietà della Fiorentina, con l’arrivo dei nuovi acquisti in casa viola potrebbe essere messo sul mercato, con il Torino che osserva la situazione.