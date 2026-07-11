Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il lavoro delle società dei club di Serie A è ormai entrato nel vivo. In questi giorni il mercato continua ad animarsi, con nuove trattative e contatti tra le società e i giocatori per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Per il mercato in uscita la Fiorentina è protagonista con uno dei suoi giocatori migliori, ovvero il terzino Dodo. Il brasiliano piace molto a diversi club europei, ma l’interessamento più evidente è attualmente quello del Nottingham Forest. Oltre alla Viola anche l’Atalanta è stata impegnata con una grossa trattativa in uscita negli ultimi giorni, trattativa che però è saltata: Ederson, infatti, sembrava essere destinato al trasferimento verso il Manchester United, ma l’operazione è sfumata per via di un ripensamento dei Red Devils. In compenso, i nerazzurri hanno avviato niovi contratti per il talento bosniaco Alajbegovic.

Udinese forte su un ex Torino, il Venezia chiude un attaccante

Udinese che per inforzare le corsie esterne sarebbe in chiusura per una vecchia conoscenza del Torino, il terzino destro del Como Mergim Vojvoda. Il kosovaro piace ai bianconeri e dopo essere già stato accostato al Cagliari (che attende la cessione di Zappa) avrebbe gradito maggiormente la destinazione friulana, con il Como però che richiede più di quanto l’Udinese si sia detto disposto ad offrire. Si attendono aggiornamenti sulla trattativa. Il Venezia ha invece chiuso un grosso colpo per l’attacco proveniente dalla Spagna, ovvero l’arrivo di Akor Adams dal Siviglia, con un accordo che prevede una cifra tra i 15 e i 16 milioni di euro.

Cagliari, Lazio e Roma

Rimanendo in tema lato destro della classifica, il Cagliari di Pisacane si prepara ad accogliere un nuovo arrivato a centrocampo, ovvero Harry Winks, centrocampista del Leicester City ed ex Sampdoria e Tottenham, che arriverà in rossoblù con un contrato annuale che diventerà biennale qualora il Cagliari dovesse riuscire a salvarsi.

Salendo di classifica ecco le due squadre della capitale, entrambe alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione. La Roma guarda con attenzione in Francia, dove piace moltissimo il profilo di Diego Moreira dello Strasburgo, per il quale i giallorossi hanno pronta un’offerta da 30 milioni di euro con aggiuntivo 10% sulla futura rivendita, ma le richieste dei francesi sono molto più alte (intorno ai 50 milioni di euro). Sponda Lazio, invece, gradito il profilo di Luka Stojkovic, centrocampista della Dinamo Zagabria, ma ancora nessun’offerta è stata recapitata ai croati da parte dei biancocelesti.