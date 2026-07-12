Il ds dello Spezia Angelozzi, nel corso della presentazione del nuovo allenatore Turati, ha parlato del portiere Mascardi

Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia, non è ancora vicino al Torino. O meglio, lo è ma non si riesce a chiudere. Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia appena retrocesso in Serie C, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Turati, il nuovo allenatore dei liguri. Angelozzi ha parlato di Mascardi e ha detto: “Ci sono tante chiacchiere al momento, ma l’unica trattativa ben avviata è quella di Mascardi. Non riusciamo a trovare un punto di incontro perché tutti pensano che siamo retrocessi e abbiamo bisogno di qualcosa. Non svendiamo i calciatori, chi li vuole deve dare il valore giusto”. Petrachi quindi deve ancora raggiungere l’intesa definitiva.