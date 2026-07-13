Ecco quali sono le principali trattative di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, lunedì 13 luglio 2026

Con l’avanzare del mercato continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Di pochi minuti fa la notizia che il trasferimento di Khalaili all’Inter è saltato, con il terzino che non ha superato le visite mediche. Ora i nerazzurri dovranno pensare ad un altro colpo per quella fascia, con il club di Milano che potrebbe tornare con forza su Doue dello Strasburgo. La Juventus invece, dopo le difficoltà della scorsa stagione in attacco è tornata su Kolo Muani, pista che rimane tuttavia difficile, a causa della valutazione di oltre 45 milioni di euro.

La situazione nella Capitale

La Roma ha blindato Paulo Dybala per un’altra stagione, con il fantasista argentino che è pronto a lavorare con Gasperini per prepararsi alla prossima stagione, in cui i giallorossi giocheranno la Champions League. Sempre a Roma, questa volta sponda biancoceleste, la Lazio ha praticamente chiuso per Danilo Doekhi, con il difensore che è già arrivato nella capitale. Biancocelesti che seguono ancora attentamente Sergi Dominguez, centrale spagnolo della Dinamo Zagabria, che potrebbe arrivare insieme a Doekhi per rafforzare la retroguardia laziale.

Atalanta, Cagliari e Frosinone

Saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United, il centrocampista è pronto a tornare a Bergamo, per decidere cosa fare del suo futuro. L’ Atalanta vorrebbe tenerlo, ma non è ancora certo che il brasiliano resti a Bergamo, decisiva sarà la volontà del calciatore. Prosegue intanto la pista Alajbegovic, con la Dea che si sta avvicinando sempre di più al talento del Leverkusen, seguito da diversi club, con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi. Giorno di visite mediche per il Cagliari, con Winks e Fazzini che hanno sostenuto le visite a Villa Stuart, il centrocampo della squadra di Pisacane che inizia a prendere forma. Il Frosinone infine, si prepara ad accogliere El Azzouzi, centrocampista classe 2001, arrivato a parametro zero, che nella giornata odierna ha effettuato la visite mediche.