Calciomercato Torino / Petrachi vedrà i dirigenti della Juve Stabia per il difensore che Abate conosce bene

Con l’avanzare del mercato il Torino ha la necessità di trovare al più presto i nuovi difensori per la prossima stagione. Al momento infatti, nella rosa dei granata sono presenti solamente Coco e Ismajli, punti fermi della passata stagione, con il club che dovrebbe acquistare altri due difensori. Il Torino al momento sta sondando diverse piste e tra i nomi più quotati per la difesa c’è quello di Andrea Giorgini, difensore classe 2002 di proprietà della Juve Stabia.

L’appuntamento in settimana

Il Torino ha un’appuntamento in agenda questa settimana per Giorgini, con i granata che vorrebbero chiudere al più presto questa trattativa, in modo da dare ad Abate il nuovo difensori nei prossimi giorni. Il Torino aveva già seguito Giorgini a gennaio, ma senza riuscire a portare avanti la trattativa. Il giocatore infatti aveva già indossato due maglie nel corso della stagione e dunque la trattativa era stata fermata a causa di motivi regolamentari (era sceso in campo con il Sudtirolese). Ora la situazione è diverse, con il Torino che spinge per chiudere per il difensore centrale. La valutazione di Giorgini è intorno ai 2 milioni.

Il legame con Abate

Giorgini nella passata stagione ha giocato alla Juve Stabia, venendo allenato da Ignazio Abate, ora, con il passaggio di Abate al Torino, Giorgini sarebbe un’alternativa particolarmente gradita al mister, che lo vede come un profilo ideale per la difesa dei granata. Il tecnico infatti lo conosce bene e questo velocizzerebbe l’inserimento di Giorgini nei meccanismi di Abate al Torino. Il nodo rimane l’importante salto, con il passaggio dalla Serie B alla Serie A, che rappresenterebbe un passo importante nella carriera del giovane. Tuttavia il Toro resta forte sul giovane e il legame con Abate potrebbe essere fondamentale per sbloccare la trattativa.