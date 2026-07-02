Calciomercato Torino / I russi non sarebbero convinti dall’affare, gli agenti del serbo lavorano per una soluzione così come il Torino

Non solo entrate: il Torino si sta muovendo anche sul fronte uscite, per piazzare quei giocatori finiti ai margini del progetto granata e che non rientrano quindi nei piani né del direttore Petrachi, né del neo allenatore Ignazio Abate. Uno di questi è sicuramente Ivan Ilic, serbo classe 2001 arrivato in granata nel gennaio del 2023. Su di lui non vi sono più grossi dubbi, la qualità c’è e c’è sempre stata, ma la discontinuità nella voglia e nel carattere hanno fortemente penalizzato il suo vissuto sportivo a Torino.

Agenti in azione

Conscio della situazione, l’entourage del calciatore si è già messo in cerca di una nuova metà per il percorso di Ilic. Una tra le piazze che più sono state accostate al numero 8 granata è quella dello Spartak Mosca, ai quali Ilic è stato proposto da parte degli stessi agenti del centrocampista. È però da puntualizzare come in questo momento il club russo non sia più di tanto interessato all’acquisto di Ilic e non lo reputa l’elemento giusto per completare il proprio reparto di centrocampo.

Ilic da piazzare

Il timore che prova la società granata è quello di non riuscire a piazzare la cessione del serbo (tanto meno alle cifre desiderate) e dover poi arrivare fino alla fine del contratto, perdendo così a parametro zero uno degli acquisti più costosi degli ultimi anni. Inoltre, non è da dimenticare l’importante peso economico dell’ingaggio di Ilic, dal quale il Torino vorrebbe liberarsi quanto prima possibile. Nel frattempo, per tutti questi motivi, entourage ma pure club sono al lavoro per propiziare la cessione (all’estero, più che in Italia).

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