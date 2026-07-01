Il portiere classe 2000, al momento impegnato al Mondiale col Paraguay, è nella lista della dirigenza granata

C’è anche Orlando Gill, portiere protagonista col Paraguay – compagno di squadra dell’ex granata Sanabria – tra gli obiettivi del Torino per la porta. La dirigenza granata è impegnata nella ricerca di un primo portiere per la prossima stagione, con l’idea di far tornare di nuovo secondo Paleari, che nell’ultima annata ha preso il posto a Israel. Negli ultimi giorni la concorrenza del Watford per Ravaglia ha messo a rischio l’operazione col portiere del Bologna e così i granata stanno valutando anche una strada diversa, quella che porterebbe al portiere del San Lorenzo.