Il portiere classe 2000, al momento impegnato al Mondiale col Paraguay, è nella lista della dirigenza granata
C’è anche Orlando Gill, portiere protagonista col Paraguay – compagno di squadra dell’ex granata Sanabria – tra gli obiettivi del Torino per la porta. La dirigenza granata è impegnata nella ricerca di un primo portiere per la prossima stagione, con l’idea di far tornare di nuovo secondo Paleari, che nell’ultima annata ha preso il posto a Israel. Negli ultimi giorni la concorrenza del Watford per Ravaglia ha messo a rischio l’operazione col portiere del Bologna e così i granata stanno valutando anche una strada diversa, quella che porterebbe al portiere del San Lorenzo.
Chi l’ha fatta la lista…. ?? Domani scriverete che per comprarlo cl vogliono 8 milioni e dopodomani che c’è l’inserimento di una squadra di serie b francese che ha migliorato la nostra offerta di prestito gratuito con diritto di riscatto… Ma forse la dirigenza è meglio che va a zappare… Leggi il resto »
Ma sparate tanto per sparare,ma sparatevi.