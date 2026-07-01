Il trequartista del Catanzaro è ormai pronto al trasferimento, sarà un nuovo giocatore dei lariani per la stagione 2026/27

Notizia dell’ultima ora la chiusura della trattativa per Mattia Liberali. Il trequartista ex Milan, di proprietà del Catanzaro, sarà un nuovo calciatore del Como per la stagione 2026/27. I lariani hanno trovato l’accordo con il Catanzaro e con l’entourage del calciatore. Nel Como Liberali avrà un ruolo marginale avendo la concorrenza di Nico Paz nel suo ruolo, ma la società lombarda ha dimostrato di essere un ottima piazza per la crescita dei giovani.

Battuta la concorrenza

Il passaggio di Liberali al Como equivale al sorpasso nei confronti del Torino, che seguiva anch’esso il giocatore classe 2007, per i granata nulla da fare contro l’agguerritissima concorrenza comasca. Il Toro per la trequarti punterà quindi su altri profili, come quello di Gaetano Oristanio, che però è molto vicino anche al Cagliari: il rischio è di dover ripartire da 0 a cercare nuove piste.