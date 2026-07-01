4 calciatori delle giovanili granata hanno rinnovato il proprio contratto con il club fino al 2029 saranno pilastri del futuro della Primavera

È notizia dell’ultima ora il rinnovo di contratto di Andrea Luongo con il Torino FC. Il calciatore granata, classe 2008, ha prolungato il suo legame con il club granata; la società è stata convinta da un’ottima annata del centrocampista cresciuto nel vivaio del Torino. Luongo si candida ad essere uno dei punti cardine della Primavera granata allenata da Francesco Baldini nella stagione 2026/27. Il contratto firmato da Luongo è un biennale che scadrà nell’estate del 2029, con un’opzione per il prolungamento di un successivo anno, quindi fino al 2030.

Poker di rinnovi

Oltre a Luongo altri tre giocatori granata hanno rinnovato il proprio legame con il Toro:

Francesco Cereser ha firmato il proprio rinnovo contrattuale che lo terrà legato al Torino fino al 30 giugno 2029;

ha firmato il proprio rinnovo contrattuale che lo terrà legato al Torino fino al 30 giugno 2029; Andrea Ballanti ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029;

ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029; Gabriele Falasca ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Torino fino al 30 giugno 2029.