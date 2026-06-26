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L’allenatore del Torino Primavera, Francesco Baldini, siederà ancora sulla panchina granata per altre due stagioni

Il Torino FC ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo del contratto del tecnico del Torino Primavera, Francesco Baldini, fino al 30 giugno 2028. Al termine di una ottima stagione dell’allenatore, che ha preso in mano la Primavera risollevandola da una situazione molto complicata e conducendola alla salvezza, la società granata lo ha premiato con il rinnovo contrattuale che lo legherà al Torino per altre due stagioni.

Fabio Desole of Torino FC U19 celebrates with teammates after scoring a goal during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 26-06-2026

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3 Commenti
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Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
56 minuti fa

Boh, lo faranno apposta, cmq ci vuole un pool di psichiatri per sta gente in “dirigenza”

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
1 ora fa

Stavamo in pensiero…

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Uno che ha fatto cosi bene! Giusto confermarlo. Bravi

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