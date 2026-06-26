L’allenatore del Torino Primavera, Francesco Baldini, siederà ancora sulla panchina granata per altre due stagioni

Il Torino FC ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo del contratto del tecnico del Torino Primavera, Francesco Baldini, fino al 30 giugno 2028. Al termine di una ottima stagione dell’allenatore, che ha preso in mano la Primavera risollevandola da una situazione molto complicata e conducendola alla salvezza, la società granata lo ha premiato con il rinnovo contrattuale che lo legherà al Torino per altre due stagioni.