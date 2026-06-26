Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Ultime 24 ore di fuoco per le big della Serie A, con la Juventus che sembrerebbe aver trovato l’accordo con Kolo Muani per un suo ritorno in bianconero, a breve dovrebbe avere inizio la trattativa con il Paris Saint-Germain, che è proprietario del francese. Oltre alla Juventus anche il Milan vuole ridare una forma ben precisa al proprio parco attaccanti: la scelta sembrerebbe essere ricaduta su Goncalo Ramos dello stesso PSG, l’attaccante portoghese è la prima scelta della società rossonera.

La favola Nico Paz

Contro ogni pronostico il Como sarebbe invece pronto a trattenere il proprio fuoriclasse argentino Nico Paz. Il Real Madrid non potrà esercitare il diritto di recompra fino al prossimo anno e il trequartista ex Blancos sembrerebbe essere intenzionato a rimanere legato ai lariani. In caso di partenza del 10 comasco, alla società lombarda piacciono sia Liberali reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro, sia Vergara del Napoli, valutato ben 30 milioni di euro dalla società partenopea.

Il lato destro della classifica

Movimento anche tra le squadre arrivate nella metà destra della classifica, con il Cagliari che ha ormai praticamente chiudo l’operazione da 5 milioni che porterà Alessandro Romano della Roma a vestire i colori rossoblù per una cifra di 6,5 milioni di euro (bonus compresi). Sponda Fiorentina è fatta per il nuovo colpo da 13 milioni di euro più bonus in difesa, con l’arrivo di Viery del Gremio. Infine, il Genoa parrebbe vicino al colpo Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero di proprietà del Thun. Mossa di mercato dal valore di 3,4 milioni di euro.