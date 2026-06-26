Il centrocampista uruguaiano è attenzionato anche dalla squadra spagnola che lo segue da prima del Torino

Il Torino continua a guardarsi intorno per rinforzare la rosa del Torino di Abate e, in particolare, il centrocampo. A tal proposito è stato individuato Facundo Bernal, centrocampista uruguaiano classe 2003 del Fulminense, finito sotto il mirino del Torino negli ultimi giorni. Tuttavia, il mediano è seguito anche dal Betis Siviglia che è sulle tracce del giocatore da più tempo della società granata. Inoltre, la squadra spagnola, 21 anni dopo l’ultima volta, si è qualificata alla prossima Champions League, grazie al quinto posto ottenuto in campionato. Questo sarà sicuramente un aspetto chiave nella trattativa del calciatore, la cui volontà di giocare in un contesto europeo sarà determinante.