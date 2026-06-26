Bianconeri che valutano l’italo-ghanese per il proprio centrocampo, in vista del prossimo campionato di Lega Pro

È notizia delle ultime ore l’interessamento dell’Ascoli, formazione militante della terza serie italiana (Lega Pro), per il centrocampista, di proprietà del Torino, Wisdom Acquah. Il classe 2007 ha ben performato in questa stagione nella Primavera granata ed è finito sul taccuino della squadra marchigiana. L’italo-ghanese sarà uno dei giovani granata messi a disposizione del nuovo tecnico Ignazio Abate durante il ritiro di Pinzolo, sarà difficile vedere una sua partenza prima di quel momento, ma un prestito potrebbe essere la formula che meglio esaudirebbe le necessità delle due squadre.