Come riferiscono i media argentini, il patron granata ha ribadito all’attaccante la sua centralità nel progetto

Notizia di mercato dell’ultima ora quella che arriva dall’Argentina. Secondo César Luis Merlo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe incontrato il Cholito Simeone per discutere della sua posizione all’interno del club e della rosa. Il patron granata avrebbe ribadito al centravanti la sua centralità all’interno del progetto e la volontà di evitare in tutti i modi la sua cessione, per dover evitare di togliere dalla squadra un uomo spogliatoio come Simeone, nonché il miglior marcatore dei granata nella stagione appena conclusa.

Offerta troppo bassa

Oltre alla volontà di non rinunciare a un uomo simbolo della squadra, anche l’aspetto economico avrebbe influito nella decisione del presidente sulla permanenza del Cholito. Il River Plate si era spinto fino ad un’offerta da 9 milioni di euro, ma il club granata ha pretese ben più alte, che superano i 15 milioni di euro.