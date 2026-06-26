Come riferiscono i media argentini, il patron granata ha ribadito all’attaccante la sua centralità nel progetto
Notizia di mercato dell’ultima ora quella che arriva dall’Argentina. Secondo César Luis Merlo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe incontrato il Cholito Simeone per discutere della sua posizione all’interno del club e della rosa. Il patron granata avrebbe ribadito al centravanti la sua centralità all’interno del progetto e la volontà di evitare in tutti i modi la sua cessione, per dover evitare di togliere dalla squadra un uomo spogliatoio come Simeone, nonché il miglior marcatore dei granata nella stagione appena conclusa.
Offerta troppo bassa
Oltre alla volontà di non rinunciare a un uomo simbolo della squadra, anche l’aspetto economico avrebbe influito nella decisione del presidente sulla permanenza del Cholito. Il River Plate si era spinto fino ad un’offerta da 9 milioni di euro, ma il club granata ha pretese ben più alte, che superano i 15 milioni di euro.
Complessivamente com’è stato gestito tutto il mondo Torino FC basta una parola:
Vergogna
Gli unici a doversi vergognare siete voi.
Vediamo cosa succede adesso, ma con Simeone che resta, l’attacco e’ a posto e Petrachi si puo’ concentrare sulla difesa!
Infatti: Giorgini, Nelson,non l’ammiraglio, bisogna precisarlo perché tu non capisci un cazz,e Tonoli, vedrai che diga🤣🎪🎪🤣
Per ora vedo solo che tutte le estati qualcuno qua profetizza “quest’anno si scende” e che per ora sono tutti ancora qua a profetizzare. Datti al ḥajj che al circo a Rimini sotto il tendone, il troppo caldo ti da’ al mononeurone.
Come tutte le estati,ci sono diversamente equilibrati che pensano che con ‘sta banda di trapezisti, saltimbanchi e giocolieri,si possa andare in Europa 🤣🤣🤣,poi si accorgono dopo dieci partite, che forse è il caso di mandare via l’allenatore, altrimenti… chissà!?
Ma guarda che io non voglio andare in Europa a tutti i costi. Mica sono un gobbo per il quale gli obbiettivi devono essere raggiunti a tutti i costi, anche rubando!
Che poi… parli di mandar via l’allenatore come se fosse un capro espiatorio. Visto quello che hanno fatto anche solo allenatori alla buona come Nicola e D’Aversa, mi pare chiaro anche a un cieco che i problemi fossero Giampaolo e Baroni e non la squadra o la societa’. Ah come?… Leggi il resto »
Il livello della squadra è pessimo,poi se aggiungi allenatori scarsissimi,di cosa ti puoi lamentare? Chi ha scelto i giocatori? Vaganti,e vaganti da chi è stato scelto? Per non parlare di Baroni, che sarebbe stato da esonerare dopo la partita a Lecce. E chi ha scelto Baroni?”Baroni è una mia scelta… Leggi il resto »
E chi sottovaluta le ambizioni del lu.ri.do na.no maia.le testa di xa.xxo. La cairese xer.da fc ha già pronta la corona con i disegnini delle coppe vinte da mettere sul tuo loculo ad imperitura memoria del suo decrepito vecchio 🤣🤣
La gravidanza di tua sorella procede bene, parola di futuro papa’. Lo chiameremo Urbano.
Ueeee usciti tutti insieme i 3 Co.ioni a commentare allegramente 😂😂😂 Dite al Vs capo che sta facendo le ennesima figure di m…..per favore fate qualcosa di utile! Questi si fanno le pippe per ste cose qua e il Como prolunga con tutti i suoi giocatori migliori. A incapaci!!!!! Sveglia!!!!!… Leggi il resto »
Ecco ti pareva non arrivasse lo zerotreino voltagabbana che dopo aver tifato l’Udinese (quando giocava in scempions), il Chievo (quando giocava in scempions), e la Fiorentina (quando giocava in Conference), adesso si e’ messo a tifare Como…. per voi tifare e’ solo farvi una sega quando la vostra squadra vince,… Leggi il resto »
Guarda il tabaccaio se si è preso Nico…il tuo nano da circo nemmeno Elmas 🤣🤣🎆
🤣🤣peccato che il vecchio decrepito scimmione avanzo di obitorio è sempre nostalgico delle seghe che fu….. ora ad un passo dal lo.culo e’ invidioso delle seghe altrui 🤣🤣🤣
La gravidanza di tua sorella procede bene, parola di futuro papa’. Lo chiameremo Urbano.