Il Cholito vuole tornare in Argentina, al River. Prima però serve un accordo economico adeguato, il Toro lo ha pagato circa 8 milioni di euro

Prosegue la telenovela Simeone: il Cholito, ad oggi attaccante in forza al Torino, sembrerebbe deciso a lascia i granata in questa sessione di calciomercato. Le prime avvisaglie di tale decisione del 18 granata sono ormai molto datate, con le prime indiscrezioni che risalgono addirittura a fine marzo. Nell’ultimo periodo la vicenda si è intensificata, con le dichiarazioni chiare e precise della dirigenza del River Plate (ex squadra di Simeone) che ha confermato di essere interessata ad acquistare il centravanti.

Simeone vuole l’Argentina

L’interesse del club argentino è direttamente proporzionale alla volontà del giocatore, che già con alcune dichiarazioni aveva fatto intendere nell’ultimo periodo di star valutando di trasferirsi via da Torino. Adesso Simeone cercherà di dare una svolta in prima persona alla situazione. Notizie che provengono dall’Argentina, infatti, annuncerebbero un incontro che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni tra il Cholito e il presidente del Torino Urbano Cairo, al quale Simeone sarebbe intenzionato spiegare la propria volontà di trasferirsi nel suo paese natale.

Necessità di un accordo vantaggioso

L’ostacolo più grande è rappresentato dal costo economico che il Cholito ha avuto per il Torino. Per quanto Simeone possa rappresentare un punto di partenza su cui costruire il Torino della prossima stagione, è difficile immaginare che Cairo voglia trattenerlo contro la sua volontà – inutile avere un giocatore che non è contento e sicuro della squadra in cui si trova – ma il patron granata vorrà tuttavia quanto meno guadagnarci dalla cessione. Simeone è stato acquistato per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, di conseguenza è probabile che il Torino possa pretendere una cifra quanto meno simile a quella spesa, se non addirittura maggiore, anche in virtù della bella stagione disputata dall’attaccante.