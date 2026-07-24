Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano a svilupparsi le trattative di calciomercato delle diverse squadre di Serie A che tenteranno di rinforzare la propria rosa per la prossima stagione.

Dopo la prima offerta presentata dal Sassuolo al Como per Van der Brempt, è arrivata anche la risposta del giocatore. I sei milioni di euro messi sul piatto dal club neroverde sono stati ritenuti insufficienti dalla società lariana, che ha respinto la proposta. A complicare ulteriormente la trattativa è arrivato anche il no del difensore belga, intenzionato a proseguire la propria avventura con il Como anche nella prossima stagione. Una posizione che, almeno per il momento, ha di fatto congelato la trattativa.

L’Inter fa sul serio per Romero

Prosegue il lavoro dell’Inter sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, dopo la conquista dello scudetto. In seguito agli addii di Acerbi e Darmian, entrambi svincolatisi al termine del contratto, la dirigenza nerazzurra si è subito mossa alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Il primo nome sulla lista resta quello di Romero, difensore del Tottenham e della nazionale argentina. Nelle ultime ore la trattativa avrebbe registrato un’importante accelerazione, come conferma l’arrivo del suo agente a Milano per incontrare i dirigenti dell’Inter.

Il Napoli continua la ricerca in difesa

L’infortunio di Buongiorno ha costretto il Napoli a tornare sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Oltre al nome di Gatti, la società partenopea avrebbe avviato i primi contatti anche per Solet, protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese e considerato uno dei profili più interessanti per sostituire il centrale azzurro. Nel frattempo arrivano conferme anche sul centrocampo: De Bruyne e Anguissa restano al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, uno scenario che soltanto poche settimane fa appariva tutt’altro che scontato.