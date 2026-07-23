Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Proseguono le trattative di mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Nelle ultime ore la Fiorentina è finita al centro dell’attenzione per le numerose operazioni che la vedono coinvolta, soprattutto sul fronte delle uscite.

La Viola ha infatti ricevuto diverse richieste per il proprio riferimento offensivo, Kean. L’attaccante italiano è seguito con interesse dal Como, che lo considera il profilo ideale per aumentare la qualità della rosa e aggiungere un giocatore italiano di primo piano al proprio reparto offensivo. La Fiorentina, però, valuta il cartellino del classe 2000 intorno ai 40 milioni di euro.

I profili offensivi seguiti dalla Fiorentina

Oltre a Kean, il club viola starebbe valutando anche la cessione di Piccoli. L’attaccante è finito nel mirino della Lazio, che vedrebbe di buon occhio il suo approdo nella Capitale. Per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire servirà un’offerta vicina ai 15 milioni di euro oppure un prestito con diritto di riscatto. Qualora entrambe le operazioni dovessero andare in porto, la Fiorentina rischierebbe di ritrovarsi con un reparto offensivo fortemente ridimensionato. Per questo motivo nelle ultime ore la società ha chiesto le prime informazioni per Dovbyk e per Pellegrino, l’attaccante del Parma.

Il Sassuolo guarda in casa Como

Dopo le prime settimane dal suo arrivo, Aquilani sembra aver già delineato l’assetto tattico del Sassuolo in vista della prossima stagione. Il tecnico e la dirigenza stanno ora monitorando le opportunità offerte dal mercato per aumentare la qualità della rosa. Tra i profili seguiti dal club neroverde c’è anche Van der Brempt. Il Como avrebbe già ricevuto un’offerta da 6 milioni di euro per il difensore, ma per avviare una trattativa concreta sarà necessaria una proposta economicamente più importante, visto che il giocatore non è considerato un esubero dalla società lariana.

Moise Kean of ACF Fiorentina competes for the ball with Guillermo Maripan of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.



