Nelle ultime ore il club ha accelerato per il nuovo portiere che potrebbe arrivare in rosa: la trattativa fa sorridere il Torino

Il Torino ha seguito con grande attenzione gli ultimi sviluppi del mercato del Leeds United, dai quali potrebbe dipendere il futuro di Perri, individuato da Gianluca Petrachi come principale candidato per la porta granata.

Secondo quanto riportato dai media inglesi e da Fabrizio Romano, il club britannico sarebbe ormai vicino a trovare un accordo con il Manchester City per l’acquisto di Trafford. Il portiere inglese non ha trovato grande spazio con i Citizens nelle ultime stagioni e vedrebbe di buon occhio un trasferimento che gli garantirebbe il ruolo di titolare. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, il Leeds tornerebbe ad avere due portieri in rosa, come prima della partenza di Darlow a parametro zero. Questo scenario potrebbe finalmente aprire alla cessione di Perri, finora trattenuto dal club inglese proprio perché unico estremo difensore a disposizione. Le recenti evoluzioni di mercato potrebbero quindi aver sbloccato in maniera decisiva la trattativa tra Leeds e Torino. L’arrivo del portiere brasiliano in granata rappresenterebbe una soluzione gradita sia al giocatore sia al club piemontese.