L’esterno italiano, al termine della sua esperienza con l’Inter è in cerca di un nuovo club, con il Toro che potrebbe farsi avanti

Matteo Darmian, con la fine della sua esperienza in neroazzurro è in cerca di nuovo club, con l’esterno italiano che vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, rimanendo in Serie A. Darmian, che compirà a novembre 37 anni, porterebbe di sicuro con sé la sua lunghissima esperienza, aiutando i giovani nel loro percorso di crescita, svolgendo un ruolo importante all’interno dello spogliatoio.

Il ritorno a Torino

Darmian, dopo una lunga carriera potrebbe tornare nel club in cui tutto è cominciato, che è stato una tappa fondamentale del suo percorso calcistico. Il suo ritorno chiuderebbe un cerchio, iniziato nel 2012. Petrachi inoltre lo conosce molto bene in questo è stato lui a portarlo a Torino. Darmian con i granata vanta oltre 150 presenze, con 6 reti segnate, tra cui quella nella vittoria del derby del 2015, dove Darmian segnò il gol del momentaneo 1-1, prima del gol vittoria di Quagliarella.