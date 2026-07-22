L’esterno italiano, al termine della sua esperienza con l’Inter è in cerca di un nuovo club, con il Toro che potrebbe farsi avanti
Matteo Darmian, con la fine della sua esperienza in neroazzurro è in cerca di nuovo club, con l’esterno italiano che vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, rimanendo in Serie A. Darmian, che compirà a novembre 37 anni, porterebbe di sicuro con sé la sua lunghissima esperienza, aiutando i giovani nel loro percorso di crescita, svolgendo un ruolo importante all’interno dello spogliatoio.
Il ritorno a Torino
Darmian, dopo una lunga carriera potrebbe tornare nel club in cui tutto è cominciato, che è stato una tappa fondamentale del suo percorso calcistico. Il suo ritorno chiuderebbe un cerchio, iniziato nel 2012. Petrachi inoltre lo conosce molto bene in questo è stato lui a portarlo a Torino. Darmian con i granata vanta oltre 150 presenze, con 6 reti segnate, tra cui quella nella vittoria del derby del 2015, dove Darmian segnò il gol del momentaneo 1-1, prima del gol vittoria di Quagliarella.
mah, ha solo 37 anni, sicuri che possa dare un valido contributo? ah…scusate….è la cariese, direi bene
Carie paiasu cuntabel vattene
Ecco un altro giovane che va ad aggiungersi a Biraghi e con il Gallo non ci proviamo? #cairovattene
Poi magari chiediamo pure a Quagliarella così rivinciamo il derby dai .