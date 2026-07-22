Calciomercato Torino / Lungo colloquio tra i dirigenti granata e gli agenti del portiere croato che è in uscita dal Fenerbahce

Un incontro con gli agenti del calciatore per studiare i margini di una trattativa che, ovviamente, coinvolgerebbe anche il Fenerbahce, che di Livakovic detiene il cartellino. La corsa al portiere in casa granata non si ferma e nelle scorse ore ha subito un’accelerata la pista che porta all’estremo difensore croato che Petrachi aveva provato a portare a Torino già a gennaio.

Torino-Livakovic: l’incontro con l’agente

Il ds granata ha avuto un lungo colloquio con l’entourage del giocatore con l’obiettivo di cercare un accordo, Petrachi dovrà però tornare a parlare anche con il Fenerbahce: il club turco ha aperto alla possibilità di cedere il portiere e potrebbe accettare anche un’offerta per un prestito con diritto di riscatto, considerato che Livakovic non rientra più nei piani della società di Istanbul.

Il Torino non è però l’unica squadra che ha posato i propri occhi su Livakovic: il portiere è seguito con grande interesse anche dalla Dinamo Zagabria (dove tra l’altro ha giocato nella seconda parte dell’ultima stagione), dal Crystal Palace e da alcuni club tedeschi.

Calciomercato Torino: le alternative in porta

Sempre per quanto riguardo la questione portiere, non sono tramontate le piste che portano a Lucas Perri del Leeds e Orlando Gill del San Lorenzo: per il primo non è però stato ancora raggiunto l’accordo con il club inglese, mentre la strada che porta al secondo è sempre più complicata per via delle alte richieste economiche degli argentine. Intanto a Pinzolo ad alternarsi tra i pali della porta granata sono Paleari e Mascardi, ma Abate attende che arrivi il nuovo portiere titolare del suo Toro.