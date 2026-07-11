Carriera, statistiche e caratteristiche tecniche di Lucas Perri, portiere brasiliano classe 1997 del Leeds in orbita Torino

A pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo 2026, il Torino non ha ancora trovato il suo portiere titolare. Da mesi sono in corso valutazioni e sondaggi su diversi portieri del panorama europeo tra cui, anche, Lucas Perri. L’estremo difensore italo-brasiliano, nato a Valinhos il 10 dicembre 1997, ha 28 anni ed è attualmente in forza al Leeds, squadra inglese che milita nella Premier League.

La carriera

Lucas Perri muove i suoi primi passi nelle giovanili San Paolo dove cresce e si forma e, nel giro di 4 anni, scala le rispettive categorie, andando a presenziare nella prima squadra della società brasiliana. Tuttavia, il portiere trova poco spazio e viene girato in prestito in Inghilterra al Crystal Palace ma la situazione non cambia. Dopo 4 anni al San Paolo e una stagione da protagonista in prestito al Nautico, nel 2022 Lucas Perri viene acquistato dal Botafogo con cui si consacrerà definitivamente. Dopo una stagione tra le fila della squadra brasiliana, l’anno successivo si trasferisce in Francia al Lione dove colleziona 33 presenze. Al termine della stagione, il brasiliano torna in Inghilterra, questa volta al Leeds e debutta nella massima serie inglese il 18 agosto nella vittoria contro l’Everton. Tuttavia, Perri giocherà solo 16 gare in campionato e 4 in FA Cup.

L’estremo difensore brasiliano dice la sua anche in nazionale: dopo le esperienze nel Brasile Under 20 , ottiene anche la convocazione in nazionale maggiore nel 2023 a seguito dell’infortunio di Bento.

Caratteristiche e numeri di Lucas Perri

Lucas Perri è un calciatore, di ruolo portiere, alto 197 cm. Nell’ultima stagione al Leeds ha disputato 16 gare, collezionando 1440 minuti e 3 clean sheets. A questi dati si aggiungono 28 gol subiti e 38 parate. Inoltre, l’estremo difensore si è distinto anche per l’uso dei piedi con cui si è dimostrato efficiente: la precisione dei suoi passaggi è del 54% (299 riusciti e 259 falliti).

Gianluca Petrachi



