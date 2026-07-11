Ecco le situazioni dei giocatori svincolati del Torino dopo la scadenza contrattuale dello scorso 30 giugno
IL 30 giugno 2026, sono stati ben 5 i giocatori che hanno lasciato il Torino e si tratta di Lazaro, Maripan, Savva, Sazonov e Tameze. I primi due hanno già trovato una sistemazione (l’austriaco ha firmato con l’Al Alain e il cileno con l’Internacional) mentre i due difensori e il giovane attaccante sono ancora alla ricerca di una nuova squadra.
Per Sazonov e Tameze sirene da Francia e Arabia, su Savva qualche club italiano
Nelle ultime ore si è registrato un interesse per Saba Sazonov, difensore georgiano svincolatosi da poco, da parte del Le Havre, squadra francese del campionato di League 1. Per ciò che concerne Adrien Tameze, come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, è piombata sul giocatore l’AlFaisaly FC, squadra araba che vorrebbe ingaggiarlo e già nelle prossima settimana è previsto un colloquio.
Zanos Savva, attaccante classe 2005, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani di serie A e B ma ancora nulla è stato fatto e le prossime settimane potranno dire di più.
“In *due* ancora in cerca di squadra…” e poi uno legge l’articolo e scopre che si tratta di *Sazonov*, *Tameze* e *Savva*. Forse, l’aritmetica non era la materia di studio preferita da queste parti.
Ehh,lo so,tu vai benissimo anche con gli accenti e gli apostrofi,ma vai benone anche con le leggi della fisica 💆🤣🤣🤣….quella di ieri è da podio🏆.