Ecco le situazioni dei giocatori svincolati del Torino dopo la scadenza contrattuale dello scorso 30 giugno

IL 30 giugno 2026, sono stati ben 5 i giocatori che hanno lasciato il Torino e si tratta di Lazaro, Maripan, Savva, Sazonov e Tameze. I primi due hanno già trovato una sistemazione (l’austriaco ha firmato con l’Al Alain e il cileno con l’Internacional) mentre i due difensori e il giovane attaccante sono ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Per Sazonov e Tameze sirene da Francia e Arabia, su Savva qualche club italiano

Nelle ultime ore si è registrato un interesse per Saba Sazonov, difensore georgiano svincolatosi da poco, da parte del Le Havre, squadra francese del campionato di League 1. Per ciò che concerne Adrien Tameze, come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, è piombata sul giocatore l’AlFaisaly FC, squadra araba che vorrebbe ingaggiarlo e già nelle prossima settimana è previsto un colloquio.

Zanos Savva, attaccante classe 2005, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani di serie A e B ma ancora nulla è stato fatto e le prossime settimane potranno dire di più.