Il cileno è pronto a cambiare pagina: dopo il 30 giugno non sarà più un giocatore del Torino, un club brasiliano su di lui
Il 30 giugno potrebbe chiudersi l’avventura di Guillermo Maripán in granata, durata appena due stagioni. Arrivato dal Monaco nell’estate del 2024, il difensore cileno aveva saputo imporsi fin da subito come uno dei punti di riferimento della retroguardia del Torino, salvo poi perdere progressivamente spazio nelle gerarchie nel corso dell’ultima stagione.
Ora per il centrale potrebbe essere arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Quella appena conclusa, infatti, potrebbe essere stata la sua ultima annata in Europa. Dal Brasile, infatti, starebbe prendendo quota l’interesse dell’Internacional di Porto Alegre, che secondo quanto riportato da una testata locale starebbe valutando concretamente l’ingaggio del difensore.