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Il Torino chiude la trattativa per il difensore irlandese che inizierà la sua esperienza con l’Under 17 granata

Notizia dell’ultima ora – come riporta Toro Goal – la chiusura positiva della trattativa che porterà al trasferimento del difensore mancino, classe 2010, Luke Fitzimons dal Saint Pats al Torino. Il calciatore irlandese, nel giro anche delle giovanili della sua nazionale, si trasferirà in granata e inizierà la sua avventura italiana con l’Under 17 del Toro.

CAMPO, 16.4.16, Bologna, stadio Renato Dall’Ara, 33.a giornata di Serie A, BOLOGNA-TORINO, nella foto: Gianluca Petrachi e Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 31-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
47 minuti fa

Come al solito dichiarazione mantenuta!

1000099239
Last edited 47 minuti fa by Kawasaki77
soloiltoro
soloiltoro
38 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Pesca a strascico

Berggreen
Berggreen
29 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Oggi abbiamo avuto la riprova che ad alcuni il tempo rende combattivi e ad altri succubi, della serie sì,va male,ma potrebbe andare anche peggio quindi è meglio mantenere lo status quo. Queste persone sono le peggiori,frenate dalla paura,senza stimoli e con obiettivi miseri. Sono i nuovi amanti del Toro,finti come… Leggi il resto »

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
51 minuti fa

Questi mi sa che hanno abusato di gin-fitz.

soloiltoro
soloiltoro
1 ora fa

Giusto per essere coerenti riguardo a quanto aveva detto sugli italiani nelle giovanili.

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