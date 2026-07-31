Il Torino chiude la trattativa per il difensore irlandese che inizierà la sua esperienza con l’Under 17 granata
Notizia dell’ultima ora – come riporta Toro Goal – la chiusura positiva della trattativa che porterà al trasferimento del difensore mancino, classe 2010, Luke Fitzimons dal Saint Pats al Torino. Il calciatore irlandese, nel giro anche delle giovanili della sua nazionale, si trasferirà in granata e inizierà la sua avventura italiana con l’Under 17 del Toro.
Come al solito dichiarazione mantenuta!
Pesca a strascico
Oggi abbiamo avuto la riprova che ad alcuni il tempo rende combattivi e ad altri succubi, della serie sì,va male,ma potrebbe andare anche peggio quindi è meglio mantenere lo status quo. Queste persone sono le peggiori,frenate dalla paura,senza stimoli e con obiettivi miseri. Sono i nuovi amanti del Toro,finti come… Leggi il resto »
Questi mi sa che hanno abusato di gin-fitz.
Giusto per essere coerenti riguardo a quanto aveva detto sugli italiani nelle giovanili.