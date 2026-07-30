Il Torino è interessato al centrocampista classse 2001 del Frosinone. Sondaggio da parte della società piemontese
Dopo l’acquisto di Fitz-Jim, il Torino è a lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo e nelle ultime ore la società ha bussato in casa del Frosinone per chiedere informazioni riguardo un calcatore. E’ il caso di Ilias Koutsoupias, mediano classe 2001, che ha appena guadagnato la promozione in Serie A con la squadra Ciociara. Si tratta, dunque, di contatti esplorativi per il centrocampista di nazionalità greca, che nella scorsa stagione di serie B si è distinto come uno dei migliori giocatori del campionato siglando 8 gol e 4 assist.
Chi è Koutsoupias
Ilias Koutsoupias è un calciatore greco, nato a Heraklion il 10/05/2001. E’ cresciuto nelle giovanili dell’OFI Creta per poi approdare in Italia con la maglia del Bologna e iniziare la sua carriera sulla penisola. E’ capace di interpretare più ruoli tra cui il mediano e il trequartista abbinando una buona capacità di inserimento in zona offensiva. Nell’ultima stagione, infatti, ha registrato il suo miglior rendimento nel calcio professionistico, attirando l’attenzione di diversi club.
Cairo e la bugia sono la stessa cosa, tutta la sua carriera è improntata da quel vizio!
Ma non volevano fare una squadra con molti giocatori italiani? 😅😅🤣🤣🤡🤡🤡🤡
Greci e italiani, una faccia una razza.
Ricordi anche questa frase: “No a giocatori di passaggio, voglio che si instauri un senso di appartenenza ”
Ahhahahahaha 🤣🤣🎪🤡
Ma veramente! …ogni volta che parli dici verità inconfutabili che nemmeno lo scemo(nelli) del sito riesce a smentire. E non sono ironico, eh….
Ad pias ?
Am pias nen ël pajass