Il Torino è interessato al centrocampista classse 2001 del Frosinone. Sondaggio da parte della società piemontese

Dopo l’acquisto di Fitz-Jim, il Torino è a lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo e nelle ultime ore la società ha bussato in casa del Frosinone per chiedere informazioni riguardo un calcatore. E’ il caso di Ilias Koutsoupias, mediano classe 2001, che ha appena guadagnato la promozione in Serie A con la squadra Ciociara. Si tratta, dunque, di contatti esplorativi per il centrocampista di nazionalità greca, che nella scorsa stagione di serie B si è distinto come uno dei migliori giocatori del campionato siglando 8 gol e 4 assist.

Chi è Koutsoupias

Ilias Koutsoupias è un calciatore greco, nato a Heraklion il 10/05/2001. E’ cresciuto nelle giovanili dell’OFI Creta per poi approdare in Italia con la maglia del Bologna e iniziare la sua carriera sulla penisola. E’ capace di interpretare più ruoli tra cui il mediano e il trequartista abbinando una buona capacità di inserimento in zona offensiva. Nell’ultima stagione, infatti, ha registrato il suo miglior rendimento nel calcio professionistico, attirando l’attenzione di diversi club.