Il difensore italiano, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, fissato a 19 milioni
La notizia era nell’aria, ma mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata ora: Pietro Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il giocatore si unirà subito al gruppo di Abate, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.
Comuzzo è un bel salto di qualità per una società come questa.
Lo vedo difficile un riscatto a 20 milioni, direi che si tratta quasi di un prestito secco
I Cairoti, si sa con chi condividono il loro beniamino e da chi prendono ordini.
E tra un anno tutto da rifare, torna a Firenze, menomale che Petrachi diceva 3/4 mesi fa che nessuno deve sentirsi di passaggio.