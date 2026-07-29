Il difensore italiano, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, fissato a 19 milioni

La notizia era nell’aria, ma mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata ora: Pietro Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il giocatore si unirà subito al gruppo di Abate, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.