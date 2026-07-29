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Il difensore italiano, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, fissato a 19 milioni

La notizia era nell’aria, ma mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata ora: Pietro Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore, classe 2005, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il giocatore si unirà subito al gruppo di Abate, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

Alieu Njie of Torino FC competes for the ball with Edoardo Bove and Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
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ultimo aggiornamento: 29-07-2026

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13 Commenti
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Emil
Emil
46 secondi fa

Comuzzo è un bel salto di qualità per una società come questa.

Lo vedo difficile un riscatto a 20 milioni, direi che si tratta quasi di un prestito secco

Emil
Emil
3 minuti fa

I Cairoti, si sa con chi condividono il loro beniamino e da chi prendono ordini.

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aleandro
aleandro
27 minuti fa

E tra un anno tutto da rifare, torna a Firenze, menomale che Petrachi diceva 3/4 mesi fa che nessuno deve sentirsi di passaggio.

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