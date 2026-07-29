La trattativa per il centrocampista olandese Ã¨ ben impostata, ora bisogna convincere il giocatore e gli agenti

Una volta rifondata la difesa con gli arrivi di Comert e Comuzzo, il Torino inizia ad osservare al centrocampo, reparto che nonostante sia abbastanza ben fornito, necessita di alcuni innesti. Il lavoro di Petrachi negli ultimi giorni Ã¨ su un giocatore in particolare: Kian Fitz-Jim. Il centrocampista classe 2003 Ã¨ seguito dai granata, che nella giornata di ieri hanno intensificato i rapporti con l’Ajax, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile.

Il Torino ha fretta di chiudere

Il Toro, che nel weekend giocherÃ una delle ultime amichevoli prima dell’avvio del campionato, ha bisogno di trovare in fretta nuovi tasselli per rinforzare il centrocampo e Fitz-Jim sarebbe la soluzione ideale secondo Petrachi. Il giocatore, classe 2003 sarebbe un colpo in prospettiva per il futuro, da alternare a Ilkhan, talentino granata, ora alle prese con qualche noia fisica. Visto anche lo stop di Ilkhan il Toro vorrebbe accelerare la trattativa per chiuderla al piÃ¹ presto, per poi passare alla ricerca di un mediano, con Jakic che sembra il prescelto da Petrachi.

Ora serve l’intesa con il giocatore

Il Torino, secondo alcune fonti, avrebbe trovato l’accordo con l’Ajax, basato su un’offerta intorno ai 3 milioni. Inoltre il club olandese vorrebbe mantenere una percentuale in caso di futura rivendita da parte dei granata. L’ ultimo nodo da sciogliere Ã¨ ora quello relativo al giocatore e ai suoi agenti, con Petrachi che sta lavorando per chiudere l’operazione al piÃ¹ presto, in modo da consegnare ad Abate il suo nuovo centrocampista. Il tempo stringe, ma la sensazioni sembrano essere positive, Fitz-Jim Ã¨ sempre piÃ¹ vicino a vestire la maglia del Torino.