Il centrale svizzero è atteso in città per completare l’iter prima della firma. Mercoledì sarà la volta di Comuzzo

Il Torino è pronto ad accogliere Eray Cömert, il difensore individuato per rinforzare un reparto che, dopo le prime settimane di lavoro ha evidenziato numerose lacune. Il centrale svizzero, classe 1998, è atteso domani in città per sostenere le visite mediche: una parte degli accertamenti sarà effettuata nella giornata di martedì e il resto mercoledì, insieme a Oristanio.

Una volta completato l’iter delle visite e firmato il contratto, Cömert potrà mettersi subito a disposizione di Ignazio Abate, che mercoledì ritroverà la squadra al Filadelfia dopo il ritiro. Per il tecnico granata arriva così il rinforzo atteso per dare maggiore solidità e alternative alla retroguardia. Comert, svincolato dopo l’esperienza al Valencia e reduce dalla partecipazione al Mondiale con la Svizzera, porta in dote esperienza internazionale e fisicità.

In chiusura anche Comuzzo

L’arrivo di Comert rappresenta un primo passo per sistemare la difesa, ma il lavoro della dirigenza granata è ancora lungo. In queste due settimane di ritiro Abate ha dovuto lavorare con i giocatori già presenti in rosa, dando spazio anche a diversi giovani, in attesa dei rinforzi richiesti. Soprattutto in difesa dove sono stat impiegati gio Parallelamente all’operazione Comert, il Torino ha chiuso anche per il secondo difensore. I contatti con la Fiorentina per Pietro Comuzzo hanno condotto le parti a un’intesa definitiva sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

La trattativa ha subito una accelerata significativa nelle ultime ore, con la dirigenza granata che ha compiuto un passo decisivo nella trattativa regalando ad Abate il difensori da lui richiesto.

Comuzzo sosterrà le visite mediche mercoledì e poi sarà a disposizione di Ignazio Abate, il quale potrà finalmente lavorare con il reparto arretrato quasi al completo.