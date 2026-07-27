Il difensore della Fiorentina approda al Torino in prestito con diritto di riscatto. Abate ha il suo secondo nuovo difensore
Dopo l’accelerata nelle ultime ore della dirigenza granata, ora è cosa fatta: Pietro Comuzzo sarà un nuovo giocatore del Torino. Il difensore classe 2005 approda in granata in prestito (1 milione di Euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di Euro. Dunque, dopo l’acquisto di Comert arriva anche il secondo difensore per Abate che, ora, può iniziare a lavorare seriamente con più interpreti in difesa.
Intanto qualcuno di fronte, ha chiesto informazioni su Elmas. Il Lipsia lo valuta 10 mln,e pensare che un nano li ha spesi per Coco 😆💆.
Un’altra operazione alla Pobega. 20mln…ahahahaah…e quando mai li tirerà fuori il pagliaccio. Game Over. Come dice qualcuno:”Vendi, ringrazia e falla finita con sta pena!”
lo voleva gratis,paratici gli ha scucito un testone