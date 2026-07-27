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Il difensore della Fiorentina approda al Torino in prestito con diritto di riscatto. Abate ha il suo secondo nuovo difensore

Dopo l’accelerata nelle ultime ore della dirigenza granata, ora è cosa fatta: Pietro Comuzzo sarà un nuovo giocatore del Torino. Il difensore classe 2005 approda in granata in prestito (1 milione di Euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di Euro. Dunque, dopo l’acquisto di Comert arriva anche il secondo difensore per Abate che, ora, può iniziare a lavorare seriamente con più interpreti in difesa.

Valentino Lazaro of Torino FC is challenged by Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
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ultimo aggiornamento: 27-07-2026

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Berggreen
Berggreen
15 secondi fa

Intanto qualcuno di fronte, ha chiesto informazioni su Elmas. Il Lipsia lo valuta 10 mln,e pensare che un nano li ha spesi per Coco 😆💆.

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
17 secondi fa

Un’altra operazione alla Pobega. 20mln…ahahahaah…e quando mai li tirerà fuori il pagliaccio. Game Over. Come dice qualcuno:”Vendi, ringrazia e falla finita con sta pena!”

madde71
madde71
7 minuti fa

lo voleva gratis,paratici gli ha scucito un testone

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