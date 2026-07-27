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Aumenta la concorrenza per il difensore di proprietà della Juve Stabia: un club di Serie B pronto a pagare la clausola

Il Torino negli ultimi giorni ha fatto importanti passi avanti per valutare la possibilità di ingaggiare nuovi profili da inserire nel reparto difensivo.

L’accordo raggiunto con Comert e i continui contatti con la Fiorentina per Comuzzo lasciano trasparire un certo ottimismo in casa granata, con i due giocatori che potrebbero permettere al club di completare il reparto arretrato. Tuttavia, in caso di eventuali complicazioni, il Torino sarebbe pronto a riaprire la trattativa per Giorgini, difensore della Juve Stabia sul quale pende una clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro. Al momento il giocatore rappresenta un’alternativa per la difesa, ma il Torino dovrà accelerare per definire gli ultimi dettagli e assicurarsi l’arrivo dei due obiettivi principali. Su Giorgini, infatti, è emerso anche l’interesse del Modena, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per valutare la possibilità di ingaggiare il difensore.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi
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ultimo aggiornamento: 27-07-2026

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5 Commenti
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Scimmionelli
Scimmionelli
4 minuti fa

Se Petrachi non l’ha ancora preso vuol dire che o Giorgini non interessa davvero, oppure che la concorrenza non e’ cosi’ pericolosa. Tutto il resto sono fandonie ad usum zerotreini.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Uuuu Warming Warming….pericolo pericolo…

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Cazz,mi ero dimenticato del danese volante…

Kawasaki77
Kawasaki77
37 minuti fa
Reply to  Berggreen

Ricordarli tutti è un impresa titanica

Scimmionelli
Scimmionelli
7 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Tu pensa a Blanchard e compagni che e’ meglio

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