Aumenta la concorrenza per il difensore di proprietà della Juve Stabia: un club di Serie B pronto a pagare la clausola

Il Torino negli ultimi giorni ha fatto importanti passi avanti per valutare la possibilità di ingaggiare nuovi profili da inserire nel reparto difensivo.

L’accordo raggiunto con Comert e i continui contatti con la Fiorentina per Comuzzo lasciano trasparire un certo ottimismo in casa granata, con i due giocatori che potrebbero permettere al club di completare il reparto arretrato. Tuttavia, in caso di eventuali complicazioni, il Torino sarebbe pronto a riaprire la trattativa per Giorgini, difensore della Juve Stabia sul quale pende una clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro. Al momento il giocatore rappresenta un’alternativa per la difesa, ma il Torino dovrà accelerare per definire gli ultimi dettagli e assicurarsi l’arrivo dei due obiettivi principali. Su Giorgini, infatti, è emerso anche l’interesse del Modena, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per valutare la possibilità di ingaggiare il difensore.