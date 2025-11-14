Ecco chi è Andrea Giorgini: carriera, statistiche, età, ruolo, curiosità e altro ancora sul difensore italiano

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, Andrea Giorgini è uno dei nomi più attenzionati in casa Torino in vista del mercato di gennaio. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Davide Vagnati, c’è infatti quello del difensore classe 2002, che si sta mettendo in mostra con la Juve Stabia in Serie B.

Giorgini si sta distinguendo per personalità e solidità, e potrebbe rappresentare un’idea concreta per rafforzare il reparto difensivo granata. Destro di piede, 1,90 cm di altezza, il classe 2002 potrebbe ricoprire il ruolo di difensore centrale o di braccetto destro.

Il Torino tratta, con la possibilità di anticipare il colpo già a gennaio dati i buoni rapporti con la Juve Stabia, club in cui si trovano attualmente in prestito i due giovani granata Aaron Ciammagichella e Alessio Cacciamani.

Dalla Serie D scalando le categorie: la carriera di Giorgini

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Fano, sua città natale, è proprio con la maglia della squadra della sua città che Giorgini compie il suo esordio in Serie C il 24 ottobre 2019. Dopo un breve passaggio all’Ascoli, il classe 2002 si accasa al Latina, con cui colleziona 87 presenze in 3 stagioni tra Serie D e Serie C, dalla stagione 2020/21 alla 2022/23.

Durante questi anni, Giorgini si impone come punto fermo della retroguardia nerazzurra. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata dalla Serie B, con il Sudtirol che mette gli occhi sul difensore facendolo esordire nel campionato cadetto il 20 agosto 2023.

La consacrazione in Serie B

Le due stagioni al Sudtirol consacrano definitivamente Giorgini, il quale diventa perno della retroguardia di Valente prima, e di Castori poi, collezionando oltre 60 presenze con la maglia biancorossa.

Nell’estate 2025, infine, il trasferimento in prestito con obbligo condizionato alla Juve Stabia di Ignazio Abate, in cui si sta mettendo in mostra attirando le attenzioni del Torino. Un percorso graduale, dalla massima categoria dilettantistica alla consacrazione in Serie B, sognando la Serie A.