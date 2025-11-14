Le partenze di Vanoli e Baroni a confronto: i 14 punti e la Lazio come spartiacque delle rispettive stagioni

In seguito alle prime undici giornate di Serie A, il Torino si ritrova al 12esimo posto in classifica con 14 punti guadagnati. 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte per il nuovo Toro di Baroni, che, in seguito all’inizio shock contro l’Inter, ha saputo rialzarsi, trovando una quadratura tattica ed solidità difensiva.

Il dato curioso rispetto alla scorsa stagione con Vanoli in panchina è proprio quello riguardante i punti conquistati: dopo le prime 11 giornate, anche l’attuale tecnico della Fiorentina aveva conquistato gli stessi punti.

Vanoli e Baroni: le due partenze a confronto

Il dato risalta una situazione di classifica simile tra i due allenatori, al netto di alcune differenze sostanziali. Mentre la scorsa stagione il Toro di Vanoli era partito molto bene, salvo poi sgretolarsi dopo l’infortunio di Zapata (che non è stato sostituito neanche a gennaio) con cinque sconfitte in sei partite dalla sesta all’undicesima giornata, quello di Baroni ha seguito l’andamento opposto.

Tre sconfitte nelle prime cinque ed un avvio subito in salita, poi il passaggio al 3-5-2 ed i sei risultati utili consecutivi. Andamenti opposti ma risultato finale invariato: la speranza è che il trend positivo delle ultime giornate possa incrementare ancora di più la fiducia dei granata per il prosieguo della stagione.

La Lazio: crocevia delle stagioni di Vanoli e Baroni

Un’altra coincidenza riguarda la Lazio. Sia durante la passata stagione che in quella attuale, il Toro ha affrontato la Lazio alla sesta giornata, ed entrambe le volte la partita con i biancocelesti ha segnato un punto di svolta – in negativo o in positivo – della stagione.

Lo scorso anno, infatti, dopo l’ottimo avvio, la sconfitta contro la Lazio interruppe l’imbattibilità di Vanoli, e aprì la striscia delle sette sconfitte nelle successive dieci giornate. Quest’anno, invece, il pareggio per 3-3 con la Lazio ha rappresentato la svolta di Baroni con il passaggio al 3-5-2, dando il via alla striscia di sei risultati utili consecutivi attualmente aperta.