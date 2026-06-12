Così Vlasic ai canali ufficiali della Lega di Serie A ha parlato del Torino

“Mi sento benissimo in Italia, mi sento a casa – queste le parole di Vlasic ai canali ufficiali della Lega di Serie A- , la mentalità è molto simile a quella croata: si mangia bene, si vive bene e le persone sono affettuose. Penso che per tutto quello che è successo nella mia vita e nella mia carriera, il meglio deve ancora venire. Ora ho 28 anni, età accettabile per un giocatore, con il Torino abbiamo degli obiettivi e voglio ottenere dei risultati con questo club. Qui la gente vive davvero per il club e penso sia una cosa fantastica fare qualcosa di grande con il Toro. Mi sento onorato di indossare la fascia di capitano quando Duvan non c’è, ne sono orgoglioso ma è una grande responsabilità ma l’apprezzo perché penso di essermela meritata con il lavoro e l’esempio: mi piace quando le persone possono contare su di me e posso essere d’esempio per gli altri, i tifosi danno un’energia in più”.