Lo scozzese inizierà il suo percorso nel Mondiale contro Haiti: i favori del pronostico sono per i britannici

Il primo giocatore del Torino a scendere in campo in questo Mondiale 2026 sarà Ché Adams. L’attaccante numero 19 del Toro disputerà la sua prima partita del torneo questa notte, alle ore 3.00. La sua Scozia se la vedrà contro Haiti, con la partita valevole per la prima giornata del gruppo C. Per Adams e compagni un girone non semplice, perché oltre ad Haiti sono presenti con loro anche Brasile e Marocco, due delle squadre più promettenti del torneo.

Scozia favorita

Per gli scozzesi il debutto dovrebbe rivelarsi un match dal coefficiente di difficoltà ridotto, con Haiti che parte da sfavorita nel girone assegnatole; non a caso la sua ultima qualificazione a una Coppa del Mondo risale al 1974. La Scozia punterà dunque a vincere questo match nella speranza di strappare quanto meno un punto nelle seguenti due sfide contro Brasile e Marocco, in modo da arrivare per lo meno nell’elenco delle migliori terze. Per Adams il mondiale rappresenta una grande opportunità anche per mettersi in mostra, nonostante il presidente Cairo abbia più volte confermato la volontà di intavolare una trattiva per il suo rinnovo di contratto volto a trattenere a Torino l’attaccante.