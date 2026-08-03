Il terzino norvegese atteso oggi per le visite mediche e il primo allenamento: era l’ultimo nazionale a mancare all’appello

Mancava solo lui, il terzo dei Nazionali. Marcus Pedersen è atteso questa mattina: visite mediche, poi al Filadelfia per il primo allenamento. Due settimane fa era toccato ad Adams, poi lunedì scorso si era rivisto Vlasic, già in campo ieri contro il Burnley. Ora ecco l’esterno, che avrà modo di conoscere Abate e che potrà così cominciare ad inserirsi pian piano in gruppo, man mano che la sua forma atletica si avvicinerà a quella dei compagni.

Un esterno per Abate

Finora Abate ha lavorato sperimentando molto su quella fascia. Abbiamo visto agire lì Aboukhlal, nella prima amichevole di Pinzolo, mentre ieri è stato schierato Dembélé, oltretutto in gol contro la squadra inglese. Se a sinistra l’allenatore punta forte su Cacciamani, a destra aspettava proprio di vedere Pedersen che al momento sarebbe il titolare su quella fascia.

Il mercato potrà cambiare ancora il volto del Torino: tra Dembélé – che potrebbe partire in prestito – e Aboukhlal, il cui futuro resta incerto, la dirigenza granata valuterà ogni pista per dare ad Abate delle alternative.