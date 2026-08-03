Il nuovo ct della nazionale, Roberto Mancini, è da sempre riconosciuto come un grande valorizzatore di giovani talenti. Occasione per il Toro

Dopo il terremoto in casa Nazionale che ha visto una vera e propria telenovela attorno alla scelta dell’allenatore, costata anche il post all’ex dt Paolo Maldini e l’Advisor Leonardo dopo solo 16 giorni, la scelta è ricaduta su Roberto Mancini. Per lui, come ben noto, si tratta di un ritorno sulla panchina azzurra, dopo un Europeo vinto, un Mondiale mancato e un addio con non poche polemiche. Tuttavia, l’indole del tecnico è rimasta intatta: forte propensione a fare giocare i giovani.

Un Torino più italiano

Qualche nuovo acquisto e qualche rientro da prestiti in serie minori, ha permesso al Torino di aumentare innanzitutto il numero di italiani in rosa che la stagione scorsa ne contava solo 3. Oltretutto, molti di questi sono dei profili moto interessanti e validi per il presente e il futuro della nazionale italiana. Gli azzurri sono da tempo alle prese con una crisi strutturale oltre che calcistica, in cui a mancare non sono i giovani ma la capacità di valorizzarli e credere in essi. Tutte cose che Mancini sa e può fare, proprio a partire dal Torino.

Ecco i papabili azzurri per Mancini

Sono diversi i profili interessanti nel Torino, uno tra tutti Casadei che ha già giocato in nazionale maggiore e Under 21, dimostrando personalità e determinazione. Successivamente, Alessio Cacciamani, il giovane talento granata già convocato anche lui in nazionale maggiore lo scorso giugno. A questi si aggiunge il neo acquisto Pietro Comuzzo, anche lui già presente sia in nazionale Under 21 che in quella maggiore dove ha esordito lo scorso giugno. Infine, Diego Mascardi, il nuovo portiere granata classe 2006 arrivato a titolo definitivo dallo Spezia. L’estremo difensore è già nel giro della nazionale Under 21. Dunque, i profili da cui attingere sono diversi e la fiducia di Mancini verso i giovani è un punto a favore.