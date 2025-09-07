Alla conclusione del calciomercato estivo, il Torino conta solo 3 italiani in rosa: il numero più basso della storia dei granata

In casa Torino non si parla più italiano. Mai come quest’anno la rosa granata conta così pochi giocatori azzurri. Il dato, in ottica nazionale, non è di certo positivo. Alberto Paleari, Cristiano Biraghi e Cesare Casadei: loro sono gli unici italiani presenti nella rosa del Torino 2025/2026.

Il calciomercato estivo ha portato all’addio di alcuni connazionali come Samuele Ricci e Antonio Donnarumma. Come si può notare dalle statistiche delle ultime sette stagioni, il numero di italiani in rosa si sta riducendo vertiginosamente.

Il cambiamento nelle prime 3 stagioni

L’analisi degli italiani nella rosa del Torino ha come punto d’inizio settembre del 2019. All’epoca, i giocatori azzurri nella formazione del Toro erano 12: Rosati, Sirigu, Bonifazi, De Silvestri, Izzo, Baselli, Belotti, Edera, Millico, Parigini, Verdi e Zaza. Un anno dopo, nel settembre della stagione 2020/2021, gli italiani erano 13.

Al posto di Bonifazi e De Silvestri sono stati aggregati alla rosa Alessandro Buongiorno, Nicola Murru, Jacopo Segre e Federico Bonazzoli. A gennaio, il Toro ha accolto Mandragora e ha salutato Edera, Millico, Rosati e Segre. Nel settembre 2021, gli italiani erano 9. Nonostante le partenze di Baselli e Verdi, a gennaio il numero è rimasto identico, dati gli arrivi di Ricci e Pellegri.

Il calo dal 2022

A settembre del 2022 gli italiani in rosa erano 6 (Fiorenza, Gemello, Buongiorno, Ricci, Edera e Pellegri), un numero dimezzato rispetto al conto di 3 anni prima. Nel settembre successivo, all’inizio della stagione 2023/24, il numero è rimasto fisso (5), salvo salire a gennaio con l’arrivo di Lovato e il rientro dal prestito di Passador.

Lo scorso anno, a settembre, il Torino contava 4 italiani in rosa: Donnarumma, Paleari, Ciammaglichella e Ricci. A gennaio si sono aggiunti Biraghi e Casadei ed è partito il giovane Aaron. Quest’anno si registra il numero di italiani nella rosa del Toro più basso di sempre: appena 3. A sventolare il tricolore sono Paleari, Biraghi e Casadei.

Il numero di italiani: il dato

Settembre 2019, 12 : Rosati, Sirigu, Bonifazi, De Silvestri, Izzo, Baselli, Belotti, Edera, Millico, Parigini, Verdi, Zaza;

: Rosati, Sirigu, Bonifazi, De Silvestri, Izzo, Baselli, Belotti, Edera, Millico, Parigini, Verdi, Zaza; Settembre 2020, 13 : Rosati, Sirigu, Buongiorno, Murru, Izzo, Baselli, Segre, Belotti, Bonazzoli, Edera, Millico, Verdi, Zaza;

: Rosati, Sirigu, Buongiorno, Murru, Izzo, Baselli, Segre, Belotti, Bonazzoli, Edera, Millico, Verdi, Zaza; Settembre 2021, 10 : Gemello, Buongiorno, Izzo, Baselli, Mandragora, Pobega, Belotti, Edera, Verdi, Zaza;

: Gemello, Buongiorno, Izzo, Baselli, Mandragora, Pobega, Belotti, Edera, Verdi, Zaza; Settembre 2022, 6 : Fiorenza, Gemello, Buongiorno, Ricci, Edera, Pellegri;

: Fiorenza, Gemello, Buongiorno, Ricci, Edera, Pellegri; Settembre 2023, 5 : Gemello, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Pellegri;

: Gemello, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Pellegri; Settembre 2024, 4 : Donnarumma, Paleari, Ciammaglichella, Ricci;

: Donnarumma, Paleari, Ciammaglichella, Ricci; Settembre 2025, 3: Paleari, Biraghi, Casadei;