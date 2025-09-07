Ardian Ismajli non si è ancora reso protagonista con la maglia del Torino: adesso l’albanese insidia Coco e Masina

Nelle prime due gare di Serie A, il Torino non ha convinto molto e soprattutto ha segnato 0 gol. Perlomeno, il turno in Coppa Italia è stato passato e dopo la brutta figura di San Siro, contro la Fiorentina l’atteggiamento è stato quello giusto. In questa pausa dedicata alle Nazionali Marco Baroni lavora al Filadelfia e ha ritrovato Ardian Ismajli. Il numero 44 del Toro non è andato in Albania in quanto ha appena recuperato da un infortunio ma adesso è tornato in gruppo. Il nuovo giocatore del Torino ha voglia di emergere e adesso può insidiare Coco e Masina. Arrivato in estate, non ha ancora avuto la possibilità di giocarsi le sue carte. In difesa può essere molto utile.

La stagione

Stagione 2025/2026 che poteva iniziare meglio per Ismajli. Il difensore infatti si è allenato sempre con la squadra e ha giocato in amichevole. Poi però, poco prima di Torino-Modena di Coppa Italia si è fatto male e così ha saltato le prime 3 partite ufficiali del Torino in questa stagione. Infatti si pensava ad una difesa composta da Maripan e poi uno tra lui e Coco. Baroni in verità sia contro Modena che Inter ha optato per Coco e Masina, lasciando fuori Maripan. Ma contro la Viola il cileno è tornato e ha dimostrato che in questo momento non si può fare a meno di lui. Quindi Ismajli tornerà a insidiare Coco ma anche Masina.

L’esperienza c’è

Nonostante non sia un veterano, Ismajli il 30 settembre compierà 28 anni e di partite in Serie A ne ha giocate. Tra Spezia ed Empoli si è fatto conoscere in Italia. L’impressione dalle amichevoli con il Torino era che dovesse ancora adattarsi all’ambiente e l’infortunio non ha di certo aiutato. Ma ha tutta la stagione davanti. Torino che per averlo in rosa, nonostante valga circa 6 milioni sul mercato, non ha speso niente in quanto era svincolato.