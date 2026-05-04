La giornata del 4 maggio 2026: la cerimonia al cimitero, la Messa a Superga e la lettura dei nomi alla lapide dei 31 Caduti

Lunedì 4 maggio 2026. Ben 77 anni sono passati dalla tragedia di Superga. Ma il ricordo del Grande Torino e di tutti coloro che hanno perso la vita sul Colle di Superga il 4 maggio 1949 è vivo in tutti noi. Solo il fato li vinse e la squadra guidata da capitan Valentino Mazzola è diventata Leggenda. Quella di oggi è una giornata ricca di appuntamenti. Si parte alle ore 12 con la commemorazione al Cimitero Monumentale di Torino. Poi si passa a Superga dove alle ore 17:03 ci sarà la Messa, con i nomi dei Caduti letti da capitan Duvan Zapata alla lapide. Infine la Mole Antonelliana si tingerà di granata dalle 22 in poi. Segui la diretta della giornata su Toro.it.

4 maggio 2026: la diretta

Ore 9.38 Tanti i messaggi sui social dedicati al Grande Torino: da quelli delle squadre di Serie A ma non solo, agli ex calciatori che hanno indossato la maglia granata, alla Figc.

Ore 8.00 Una lunga giornata nel ricordo del Grande Torino. Settantasette anni fa la Tragedia di Superga spazzava via una squadra formidabile. Con loro i dirigenti e i tecnici, giornalisti ed equipaggio. I 31 Caduti saranno ricordati quest’oggi: una ricorrenza in cui di anno in anno si tiene viva la memoria di quanto accaduto.