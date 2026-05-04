Non si ferma la contestazione contro Cairo che prosegue anche nel giorno della memoria degli invincibili: : “Cairo restituisci il Toro”
Sono apparsi questa mattina sul colle di Superga diversi striscioni contro il presidente granata, Urbano Cairo, la cui presenza di questo pomeriggio non è prevista. Le scritte di contestazione, firmate dai “Resistenti granata 1906”, sono apparse in diversi punti del colle a testimonianza di un clima sempre più teso che anche la commemorazione del Grande Torino non è in grado di allentare.
Ecco le foto:
Pensare che la memoria e la storia granata sia oggi e da 21 anni deturpata da un essere spregevole come TDC è inconcepibile. Eliminare TDC dal Toro è urgente, molto urgente.
Al nano gavettoni di piscio.
SOLO IL FATO LI VINSE!!! Onore agli INVINCIBILI!!!!