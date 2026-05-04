Non si ferma la contestazione contro Cairo che prosegue anche nel giorno della memoria degli invincibili: : “Cairo restituisci il Toro”

Sono apparsi questa mattina sul colle di Superga diversi striscioni contro il presidente granata, Urbano Cairo, la cui presenza di questo pomeriggio non è prevista. Le scritte di contestazione, firmate dai “Resistenti granata 1906”, sono apparse in diversi punti del colle a testimonianza di un clima sempre più teso che anche la commemorazione del Grande Torino non è in grado di allentare.

Ecco le foto: