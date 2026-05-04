Dai vecchi giocatori granata alle squadre italiane ed estere: tutti gli omaggi sui social dedicati al Grande Torino

Quella del 4 maggio 1949 è una data storica nel mondo del calcio e non solo. 77 anni fa il Grande Torino, scomparendo sul Colle di Superga, è diventato Leggenda. Gli Invincibili vivono ancora oggi nel cuore di tutti noi. Ecco di seguito alcuni dei messaggi social in memoria del Grande Torino.

Il messaggio della Figc

“Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni per non disperdere il patrimonio di valori di una squadra simbolo di rinascita per il Paese e capace di far innamorare milioni di italiani”, è il messaggio di Gabriele Gravina.

Il messaggio delle squadre di Serie A

“4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria. 77 anni fa, nella tragedia di Superga, se ne andava il Grande Torino. Oggi, sempre, Juventus Football Club si unisce al ricordo”. Questo il messaggio del club bianconero.

“4 maggio 1949 – 4 Maggio 2026. La Fiorentina si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria che era il Grande Torino”. Queste le parole della società viola.

“Il 4 maggio scelsero il Paradiso: al mondo non c’era più nessuno da battere. In ricordo del Grande Torino che ci lasciava 77 anni fa nella tragedia di Superga”. Questo il messaggio del Genoa.

4 Maggio 1949 – 4 Maggio 2026. La Fiorentina si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria che era il Grande Torino. pic.twitter.com/XOTWbz5lr3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 4, 2026

Il messaggio degli ex giocatori granata

Diversi ex giocatori granata hanno reso onore alla giornata commemorativa degli invincibili, tra cui Djidji e Baselli che hanno ripubblicato il post celebrativo del club sui propri canali social. Anche Lys Gomis ha ricordato il Grande Torino attraverso un lungo post. A questi si aggiunge Aldo Serena che, sul proprio profilo X ha celebrato così gli invincibili: “Le facce antiche, con le rughe, di quando ancora si poteva leggere sul volto il carattere e forse il destino. Ragazzi adulti con i capelli ordinati nel segno di quel tempo, ed il piglio fiero di chi sa di essere il più forte”.

Anche l’ex capitano Rolando Bianchi ha ricordato il grande Torino tramite una storia Instagram, con una foto degli invincibili e la scritta “Solo il fato li vinse”.

Il messaggio dei giocatori granata

Si aggiungono all’iniziativa anche Zapata, Gineitis, Ilkhan, Njie ed Ebosse, attuali giocatori granata, che hanno deciso di onorare la memoria ripubblicando la foto degli invincibili condivisa dall’account ufficiale del club.