4 maggio 2026: a Torino e in tutto il mondo si celebra il Grande Torino, caduto a Superga il 4 maggio 1949. Il programma completo

Lunedì 4 maggio 2026. Torino piange i suoi eroi. Ma non solo Torino, anche l’Italia e il mondo intero. La squadra del Grande Torino è una Leggenda che vive ancora oggi nel cuore di tutti. Ecco il programma delle celebrazioni in occasione di domani. Si parte alle ore 12 con la commemorazione al Cimitero Monumentale di Torino. La benedizione al sepolcro sarà effettuata da don Gianluca Carrega che prende il posto di don Robella (ancora alle prese con il recupero dall’incidente avvenuto poco fa). Presenti i dirigenti del Torino FC, i membri del Circolo Soci, le autorità della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Si prosegue poi a Superga, dove alle ore 17:03 ci sarà la messa con tanto di consueta omelia da parte del parroco. Dopodiché Zapata leggera i nomi sulla lapide con tutta la squadra. Infine, dalle ore 22 la Mole Antonelliana si tingerà di granata.