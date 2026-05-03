D’Aversa ha preferito tenerlo di nuovo in panchina, eppure – anche da subentrato – è uno dei pochi sufficienti

Il Toro viene fermato sul 2-0 dall’Udinese nel match del Bluenergy Stadium, dove decisive sono state le reti di Ehizibue e Kristensen. Se lato bianconero il reparto offensivo ha funzionato alla grande, sponda granata oltre all’occasione al 4′ di Simeone, il reparto avanzato ha prodotto poco o nulla. Alla vigilia ci si aspettava di vedere in campo dal 1′ Alieu Njie, che aveva ricevuto anche i complimenti di D’Aversa durante la conferenza stampa pre partita, ma alla fine il tecnico pescarese ha optato per tenerlo un’altra volta in panchina, facendolo subentrare solamente al 72′ al posto proprio di Simeone.

L’ennesima occasione mancata

Viste le assenza di Adams e Zapata (causa infortunio), quella di ieri poteva proprio essere la volta buona per Njie di mettersi in mostra, sfruttando la sua rapidità e dinamicità, cercando di dimostrare di valere un posto in questo Torino. Tuttavia, D’Aversa ha deciso di non concedergli quest’opportunità, eppure il risultato maturato sul campo fino al suo ingresso è stato pressoché disastroso. Da quando Njie ha messo piede sul terreno di gioco, lo svedese è stato uno dei pochi a salvarsi dalla vasta mole di insufficienze, con una prestazione non da fuoriclasse, ma con degli strappi e qualche sgroppata che comunque fanno intendere come il ragazzo sia concentrato e abbia potenziale.

Il futuro di Njie

Guardando però in avanti, con una stagione ormai ai titoli di coda, c’è molta incertezza sul percorso futuro del 92 granata, che mancando di continuità potrebbe finire sulla lista dei nomi in uscita sul taccuino del direttore tecnico Gianluca Petrachi. La speranza è di poter vedere ancora qualcosa dal classe 2005 nelle sfide contro Sassuolo e Cagliari, in attesa di un derby dove, invece, sarà difficile pensare di vedere in campo chi quest’anno ha avuto minor minutaggio.