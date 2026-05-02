Le pagelle di Udinese-Torino 2-0: i granata giocano una brutta partita e perdono al Bluenergy Stadium di Udine in Friuli

PALEARI 5.5: prima parata dopo 36 minuti sul colpo di testa di Solet. Nel minuto di recupero del primo tempo prende gol. Non può farci molto ma è un po’ troppo statico. Dopo 6 minuti della ripresa non può nulla sul colpo di testa di Kristensen. Ma la sua uscita non è di certo da incorniciare.

MARIANUCCI 5.5: gioca lui titolare al posto di Maripan senza Ismajli, sulla destra della difesa granata. Sale molto palla al piede anche per cercare il traversone. Non sale comunque in cattedra e qualche errore c’è.

COCO 5: dopo il flop contro l’Inter, gioca al centro della difesa del Torino. L’avversario da contenere è Buksa. Dopo 11 minuti ottimo intervento in chiusura su Kabasele. Il numero 23 si ripete al 32’ su Zaniolo, mandando in corner il suo tiro. Sul gol dell’Udinese però la sua uscita è poco efficace. La difesa da lui guidata non fa brillare gli occhi, anzi…



EBOSSE 5.5: l’Udinese è la squadra proprietaria del suo cartellino. Qualche difficoltà sulla sinistra a contenere Zaniolo. Tanta difficoltà con il passare dei minuti. Superato troppe volte.



LAZARO 5: confermato a destra, vista l’assenza di Pedersen, dopo la deludente gara con l’Inter. Il suo ruolo è quello di esterno destro, non di terzino destro. Non crossa mai. Mai. Apporto offensivo inesistente.



CASADEI 5.5: gestisce bene molti palloni anche grazie al suo fisico nel primo tempo. Poi però cala come tutta la squadra e la sua è una partita anonima, non sufficiente. Troppo lontano dalla porta. (st 12’ PRATI 6: entra e fa il suo).



ILKHAN 5.5: il giovane turco gioca al centro del centrocampo a 3 granata. Un po’ di errori tecnici nei primi minuti. Poi si scioglie ed entra in partita. Ma non incide ed è sostituito subito nella ripresa. (st 12’ KULENOVIC 5: sbaglia tutto quello che poteva sbagliare).



GINEITIS 5: perde un pallone pericolosissimo nel primo tempo e Buksa lo grazia prendendo palo a porta vuota, poi Zaniolo segna ma per fortuna era in fuorigioco. Ekkelenkamp, in occasione del gol del vantaggio dell’Udinese, lo aggira troppo facilmente. Brutta partita.



OBRADOR 5: ormai sulla sinistra lo spagnolo non si tocca. Non pericoloso in fase offensiva nel primo tempo, che finisce con un assist in pratica per Ehizibue. Ha provato a salvare ma non era messo bene con il corpo sull’1-0 dei padroni di casa. Ammonito al 4’ del secondo tempo per fallo su Kabasele. Rischia anche il secondo giallo. (st 20’ BIRAGHI 5.5: poco da segnalare).



VLASIC 5.5: il capitano del Toro gioca alle spalle di Simeone, da solo sulla trequarti. Non è in giornata e non inventa come sempre. Troppo solo e non supportato. Male anche lui oggi.



SIMEONE 5.5: unica punta l’argentino quest’oggi. Dopo 4 minuti ha la palla dell’1-0 ma Okoye para il suo sinistro. Tante sponde e fa anche ammonire Kabasele nella ripresa. Kristensen lo anticipa di testa e fa il 2-0 nella ripresa. Da segnalare il fatto che fosse un attaccante a marcare il difensore più alto dell’Udinese su corner. Esce zoppicante al 27’. Ha dato tutto. (st 27’ NJIE 6: prova a dare lo sprint con la sua velocità).



D’AVERSA 5: non ripaga la scelta, dovuta anche agli infortuni, di mettere una sola punta. Questa volta dopo i 2 gol subiti non c’è reazione. Toro mai pericoloso e troppo statico, anonimo come la partita di molti giocatori. Ma quando il tuo obiettivo è lottare per un 12°, 13°, 14° posto se non 10° o 11°: ma che obiettivo è? Normale che ci possano essere queste partite dove non ci si gioca nulla. Motivare i giocatori in una situazione simile non è semplice. Situazione che si ripete da molti anni e che ha sfiduciato un ambiente che non si rispecchia in tutto questo.