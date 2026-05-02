Così D’Aversa ha commentato la sconfitta del Torino contro l’Udinese: i granata non hanno dato continuità all’ultima prestazione

Dopo il pareggio con l’Inter e un secondo tempo in cui i granata avevano dato buone sensazioni, rimontando dopo essere andati sotto di due gol, a Udine il Torino è caduto per mano dell’Udinese facendo un passo indietro. D’Aversa ha commentato la sconfitta dei granata, apparsi praticamente mai in partita.

La conferenza stampa

La partenza è stata buona ma poi cosa è accaduto?

“Siamo partiti concedendo poco ma poi gli episodi hanno inciso. Nell’intervallo mi sono arrabbiato molto ma nella ripresa non siamo scesi in campo con la determinazione giusta, evidentemente non sono stato bravo a far capire come rientrare bene in campo. Poi sul corner la nostra gara è finita. L’Udinese non è solo fisica, ha anche delle qualità. Se scendiamo in campo determinati possiamo pareggiare contro la miglior squadra d’Italia, altrimenti soffriamo”.



Oggi cosa è mancato al Torino?

“Abbiamo subito il primo gol da un fallo laterale. Ovviamente massimo rispetto per l’avversario, perché l’Udinese è forte e fisicamente noi sembravamo i loro figli. Ho detto però ai ragazzi all’intervallo che ci fossimo ritrovati sotto per meriti avversari ok. Però abbiamo concesso noi l’episodio e dovevamo essere meno superficiali. Nel secondo tempo su una situazione dove lavoriamo tanto come il calcio d’angolo abbiamo sbagliato tutto. Non c’è stata la solita reazione. Poi lì sì è chiaro che c’è un merito dell’Udinese, ma siamo andati sotto per errori nostri”.



Forse un po’ di stanchezza?

“Oggi faceva anche caldo e non c’è stata brillantezza. Sono convinto che la testa comanda tutto: passare o no in vantaggio può cambiare l’esito della gara. Magari l’avrebbero ribaltata comunque, ma non penso ci sia stanchezza fisica e non dipende dalle assenze. Dipende dalla voglia di raggiungere il risultato. Anche perché se ci sono assenze ci sono opportunità”.

Manca la motivazione?

“No, lo escludo. Ci siamo fatti influenzare dagli episodi, abbiamo preso gol su fuorigioco, calcio d’angolo e rimessa laterale. Avevamo l’occasione, vincendo, di andare nella stessa posizione di classifica dell’Udinese. Loro sono stati più determinati”.



Siviero potrebbe giocare in queste ultime partite?

“Ci sono tanti ragazzi che meriterebbero. Ora dobbiamo cercare di finire il campionato, nel miglior modo possibile e schiereremo chi ci dà più garanzie”.



Condizioni fisiche di Simeone?

“Sta bene, era solo un crampo”.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.





