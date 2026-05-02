Le parole del centrocampista granata durante la conferenza stampa dopo Udinese-Torino 2-0 al Bluenergy Stadium

Matteo Prati, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta subita al Bluenergy Stadium dall’Udinese. I granata sono usciti sconfitti dalla trasferta di Udine, terminata 2-0 per i padroni di casa, dove si sono resi protagonisti di una prestazione insufficiente di cui ha parlato il centrocampista durante la conferenza stampa post partita. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa

D’Aversa ha parlato di errori. Ora cosa vi aspettate?

“Sicuramente oggi è mancata attenzione sui loro gol. Erano evitabili e ci hanno tagliato le gambe: uno è arrivato a fine primo tempo e l’altro a inizio ripresa. Però siamo dispiaciuti perché come abbiamo fatto vedere ce la possiamo giocare con tutti. Oggi siamo molto rammaricati e stiamo già pensando alla prossima”.



Tra due giorni è il 4 maggio. Sarà il tuo primo, come te lo immagini?

“Sarà un’emozione molto grande. Ho avuto l’opportunità di salire a Superga appena arrivato in città con la mia famiglia perché volevo vedere il tutto con i miei occhi. I miei compagni mi hanno detto che è emozionante. Sono contento di essere qua. Mi hanno detto che è un’opportunità per ricordare i giocatori storici del Torino e c’è molta gente”.

Quando sei arrivato sei stato titolare, poi hai giocato meno. Un bilancio? Il futuro?

“Sono molto contento, il gruppo mi ha accolto molto bene. Arrivare a gennaio non è facile perché sei in corsa. Molta fiducia da mister e società, cerco di ricambiarla allenandomi sempre al massimo. Quando il mister mi chiama in causa cerco di dare il meglio di me. Sul futuro non lo so, vedremo”.

La reazione questa volta non c’è stata: come mai?

“Penso che il gol ci ha tagliato le gambe. Poi qualche occasione l’abbiamo avuta ma probabilmente dovevamo essere più cinici davanti. L’Udinese è un’ottima squadra”.