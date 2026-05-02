Le parole di Runjaic, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il Torino, in cui i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e Kristensen. Il suo Udinese è salito, così, al 10° posto in classifica a 47 punti.

Le parole di Runjaic

Come sei riuscito a rimodellare l’Udinese senza Davis?

“Siamo molto soddisfatti e contenti di come abbiamo giocato oggi, siamo ovviamente contenti della vittoria e dei 3 punti, celebrando nel modo migliore la tragedia di 50 anni fa. Sapevamo che avremmo dovuto dare tutto come squadra e ci siamo riusciti. Stiamo vedendo ora lo sviluppo della squadra e dei singoli giocatori, tutti sono migliorati, da Ehizibue a Kamara, passando per Atta ed Ekkelenkamp. Possiamo essere soddisfatti, abbiamo vinto senza Davis, Karlstrom, Bertola, Zemura, Zanoli, abbiamo diversi assenti, però questo ci mostra che in rosa abbiamo giocatori per sostituirli. Abbiamo tanti giovani in panchina, alla fine abbiamo dovuto apportare qualche cambiamento, Kabasele era ammonito, Buksa e Atta avevano finito i minuti, poi alla fine magari il Torino ci ha messo un pochino sotto pressione ma possiamo essere contenti della prestazione odierna. Svolgiamo un bel lavoro, siamo stati scelti per il lavoro svolto e il talento, siamo però anche qui per rappresentare il Friuli, siamo qui anche per far vivere bei momenti ai tifosi. In Friuli ci sono tante cose importanti, è stata una giornata bella sotto tutti i punti di vista. Sappiamo l’obiettivo e continuiamo a restare concentrati”.

Zaniolo voleva il gol a tutti i costi. Atta come sta?

“Il focus è sulla prestazione della squadra, sotto questo aspetto è andata molto bene, hanno dato tutti il loro contributo compreso Zaniolo. Ovviamente lui vorrebbe fare ancora di più, ovviamente voleva segnare, è arrabbiato per non esserci riuscito, è un ragazzo ambizioso. Gli dirò che non serve che diventi pazzo per non aver segnato, è un giocatore sempre ostico per gli avversari. Deve restare sul pezzo e prima o poi il gol arriverà. Sono soddisfatto di lui. Atta ha corso tantissimo, ha vissuto una gara molto intensa, ma non dovrebbe avere problemi per la prossima gara”