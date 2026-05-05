Il punto sugli infortunati in vista della sfida della 36a giornata contro i neroverdi di Fabio Grosso

Reduce dalla sconfitta esterna contro l’Udinese di Kosta Runjaic, il Torino si prepara a ospitare il Sassuolo in occasione della 36ª giornata. Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la terzultima di campionato contro i neroverdi: D’Aversa dovrà fare i conti con alcune assenze già registrate nella trasferta di Udine, alla quale non hanno preso parte Adams, Zapata, Pedersen e Ismajli.

Il centrale albanese è fermo per una lesione distrattiva parziale al bicipite femorale della coscia destra. Lo scozzese, invece, ha saltato la sfida contro i bianconeri a causa di una lesione distrattiva parziale al retto femorale della coscia destra.

Gli infortuni di Zapata e Pedersen

Zapata, dopo aver saltato le gare contro Pisa, Verona e Cremonese per un problema analogo, era tornato in campo contro l’Inter, salvo poi accusare un nuovo infortunio proprio quando sembrava aver recuperato. Il colombiano è infatti alle prese con un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per il Sassuolo.

Pedersen, infine, ha saltato le ultime due sfide contro Inter e Udinese per un dolore alla schiena, e la sua assenza dovrebbe protrarsi anche per la prossima gara. Nessuno dei quattro, quindi, dovrebbe essere disponibile per la sfida contro i neroverdi, con D’Aversa costretto a fare i conti nuovamente con le loro assenze.